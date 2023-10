Wirtschaft Südkorea und Deutschland einigen sich auf Ausweitung der Kooperation bei strategischen Technologien

Südkorea und Deutschland werden ihre Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie auf strategische Technologien ausweiten und die gemeinsame Forschung und den Personenaustausch ausbauen.



Laut dem südkoreanischen Ministerium für Wissenschaft und IKT unterzeichneten Joo Young-chang, Vizeminister für Wissenschaft, Technologie und Innovation, und Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung, am Montag eine entsprechende gemeinsame Einigung für die Ausweitung der Kooperation im Bereich strategischer Technologien.



Dies sei erfolgt, um die beim Treffen zwischen Joo und Brandenburg im Mai in Deutschland bestätigte Bereitschaft zur gegenseitigen Kooperation schriftlich festzuhalten, so das Ministerium.



Beide Länder einigten sich, die gemeinsame Forschung zu verschiedenen strategischen Technologien, einschließlich der künstlichen Intelligenz und Biotechnologie, und den Personenaustausch auszubauen. Sie vereinbarten, durch eine solche Kooperation gemeinsam Probleme der internationalen Gemeinschaft anzugehen.



Beide Seiten diskutierten auch verschiedene Möglichkeiten, um die Zusammenarbeit auf dem Gebiet Forschungssicherheit zu verstärken.