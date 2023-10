Nahe NLL im Meer treibendes nordkoreanisches Schiff von Nordkorea abgeschleppt

Photo : YONHAP News

Ein nordkoreanisches Schiff, das nahe der Nördlichen Grenzlinie (NLL) im Ostmeer trieb und von Südkoreas Marine gesichtet worden war, ist von Nordkorea abgeschleppt worden.Nach Angaben einer Quelle in den südkoreanischen Streitkräften am Montag ließen nordkoreanische Behörden das Schiff am späten Sonntagabend abschleppen. Dieses war in einen Bereich 200 Kilometer östlich vom Hafen Jejin in Goseong in der südkoreanischen Provinz Gangwon abgedriftet. Es befand sich zeitweise nur drei Kilometer nördlich der NLL, der de-facto innerkoreanischen Seegrenze.Das Schiff war gegen 14.16 Uhr am Sonntag von einem Seeaufklärer der südkoreanischen Marine entdeckt worden. Demnach war zu erkennen, dass die Besatzung ein weißes Objekt geschwenkt und um Hilfe gebeten hatte.Wie verlautete, handele es sich vermutlich um ein kleines Handelsschiff mit einer Länge von etwa zehn Metern und nicht um ein militärisches Schiff.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas informierte Nordkorea über das UN-Kommando und internationale maritime Kommunikationsnetze über die Situation, damit die Besatzung gerettet werden kann.