Außenminister Park telefoniert mit Amtskollegen Israels, der VAE und Jordaniens

Photo : YONHAP News

Inmitten der Eskalation des bewaffneten Konflikts zwischen Israel und der Hamas hat der südkoreanische Außenminister Park Jin am Wochenende mit den Außenministern Israels, der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Jordaniens telefoniert.Park äußerte sich dabei tief besorgt über die rapide steigende Zahl der Todesopfer aufgrund der intensivierten Bodeneinsätze.Nach Angaben des Außenministeriums am Montag führte Park am Sonntag ein Telefonat mit dem israelischen Außenminister Eli Cohen. Park verurteilte dabei die wahllosen Angriffe der Hamas scharf und wünschte eine baldige Freilassung der Geiseln.Park betonte auch die Wichtigkeit der Einhaltung des Völkerrechts zum Schutz der Zivilisten. Er verwies auf die Notwendigkeit, eine weitere Zunahme von Schäden bei Zivilisten zu verhindern.Park telefonierte am Sonntag auch mit dem Außenminister der VAE, Abdullah bin Zayid Al Nahyan, und dem jordanischen Außenminister Ayman al-Safadi.Park habe gesagt, dass sich der bewaffnete Konflikt nicht weiter ausweiten dürfe. Er habe die Ansicht geteilt, dass eine "humanitäre Pause" erforderlich sei, um eine weitere Verschlechterung der Krise zu verhindern, so das Außenministerium.