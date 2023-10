Mittlerweile 61 Betriebe in Südkorea von Lumpy-skin-Krankheit betroffen

Photo : YONHAP News

Aufgrund der weiteren Ausbreitung der Lumpy-skin-Krankheit in Südkorea ist die Zahl der betroffenen Betriebe inzwischen auf 61 gestiegen.Die Regierung will bis übermorgen die Lieferung von Impfstoffen für alle Rinder im Land abschließen und die Impfkampagne zügiger vorantreiben.Mit Stand 8 Uhr am heutigen Montag gibt es 61 Betriebe, in denen Fälle der Lumpy-skin-Krankheit, einer Tierseuche der Klasse 1, bestätigt wurden. 22 Städte und Landkreise in sieben Provinzen und provinzfreien Städten sind davon betroffen.Auf vier Farmen werden Tests wegen möglicher Ausbrüche durchgeführt. Laut der Regierung wurden in der Region Gyeongsang, die über die größte Anzahl von Rindern verfügt, keine Verdachtsfälle gemeldet.Unterdessen wird die Impfkampagne für eine Herdenimmunität vorangetrieben. Die Regierung stellte den Gebietskörperschaften bisher 2,43 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Sollten die restlichen 2,1 Millionen Dosen morgen eintreffen, kann die Versorgung mit Impfstoffen bis übermorgen abgeschlossen werden.Die Regierung will die Impfungen bis zum 10. November abgeschlossen haben.Für Rinderhöfe mit weniger als 50 Rindern wird die Regierung Arbeitskräfte hierfür bereitstellen.Es wurden 931 Impfteams organisiert. Jedes Team kann der Regierung zufolge etwa 250 Rinder am Tag impfen.Die Regierung teilte außerdem mit, sie plane im kommenden Jahr zusätzliche Impfungen gegen die Lumpy-skin-Krankheit.