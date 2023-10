Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag dank Schnäppchenjägern fester geschlossen.Der Hauptindex rückte um 0,34 Prozent auf 2.310,55 Zähler vor.Der Anstieg sei aber begrenzt gewesen, da die Anleger auf Hinweise des Vorsitzenden der US-Notenbank Fed zur Zinspolitik warteten.Die Anleger hielten sich an der Seitenlinie auf, da sie auf das Fed-Treffen und Daten zu Südkoreas Ausfuhren sowie dem herstellenden Gewerbe in den USA warteten, wurde Kim Seok-hwan von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.