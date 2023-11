Provinz Süd-Gyeongsang meldet ihren ersten Fall der Lumpy-skin-Krankheit

Photo : YONHAP News

Die Provinz Süd-Gyeongsang hat ihren ersten Fall der Lumpy-skin-Krankheit gemeldet.Eine Infektion sei auf einem Rinderhof in Changwon festgestellt worden, teilte die Provinz am Montag mit. Dort würden 29 Rinder gekeult.Die Lokalregierung schickte ein Schnellreaktionsteam zu dem Betrieb, um den Zugang zu versperren und Proben zu nehmen. Rinder im Umkreis von zehn Kilometern der betroffenen Farm dürfen den Stall nicht verlassen.Zwar wurden nahe dem Betrieb bislang keine weiteren Fälle bekannt, die Lokalregierung will sich aber 10.000 Impfdosen sichern und alle Rinder im Gebiet Changwon impfen.In der Provinz gibt es rund 11.000 Farmen, die 347.000 Tiere halten. Dies entspricht acht Prozent aller Rinder im Land.Seit dem Bekanntwerden des ersten LSD-Falls in Südkorea am 20. Oktober wurde die Infektionskrankheit mit Stand Montag 23 Uhr in 67 Betrieben in acht Städten und Provinzen nachgewiesen. Einzig in der Provinz Nord-Gyeongsang und auf der Jeju-Insel wurde noch kein Fall registriert.