﻿Südkorea und Deutschland richten Wasserstoff-Konferenz aus

Südkorea und Deutschland halten eine Deutsch-Koreanische Wasserstoffkonferenz ab, um ihre industrielle und technologische Zusammenarbeit im Wasserstoffbereich auszubauen.Dies gab das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Dienstag bekannt.An der Konferenz hätten der zweite Vizeminister für Handel, Industrie und Energie Kang Kyeong-seong und der deutsche Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Udo Philipp sowie Regierungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsvertreter teilgenommen.In seiner Eröffnungsrede sagte Kang, Südkorea weise Stärken in der Wasserstoffnutzung auf und Deutschland verfüge über hervorragende Technologien in der Wasserstoffproduktion und -speicherung. Er betonte, dass beide Länder für den Ausbau des weltweiten Handels mit sauberem Wasserstoff zusammenarbeiten sollten.Vizeminister Kang habe außerdem ein gesondertes Gespräch mit Staatssekretär Udo Philipp geführt. Dabei habe er um Deutschlands Unterstützung für die Expo-Bewerbung der Stadt Busan gebeten.Die Konferenz wird vom deutschen Fraunhofer-Institut und der südkoreanischen Hydrogen Convergence Alliance gemeinsam ausgerichtet. Sie findet Dienstag und Mittwoch in Seoul statt.