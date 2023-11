Südkoreas Regierung kondoliert zum Tod des früheren chinesischen Premiers Li Keqiang

Photo : YONHAP News

Südkoreas Regierung hat zum Tod des früheren chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang kondoliert.Ein Trauertelegramm sei am Montag im Namen von Ministerpräsident Han Duck-soo an Premier Li Qiang übermittelt worden, teilte ein Sprecher des Außenministeriums mit.Nach Bekanntwerden des Todes von Li Keqiang am vergangenen Freitag hatte das Ministerium bereits Beileid übermittelt und die Verdienste des früheren Premiers um die Entwicklung der bilateralen Beziehungen gewürdigt.Laut Berichten übermittelte China bislang keine Informationen zum Begräbnis.China hatte entsprechend den nationalen Gepflogenheiten auch zur Beerdigung des früheren Präsidenten Jiang Zemin im vergangenen November keine ausländischen Delegationen eingeladen.Chinas staatliche Medien meldeten am Freitag, dass der frühere Premier im Alter von 68 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben sei.