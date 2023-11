Nordkorea-Gesandte der USA und Chinas sprechen über nordkoreanische Flüchtlinge

Photo : YONHAP News

Die Sondergesandten für Nordkorea der USA und Chinas haben die Frage der Rückführung nordkoreanischer Flüchtlinge angesprochen.Zuletzt gab es Berichte, dass China nordkoreanische Flüchtlinge gegen ihren Willen zurückschickt.Am Montag berieten der US-Gesandte Sung Kim und sein chinesisches Gegenüber Liu Xiaoming per Videokonferenz. Auch die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland sei erörtert worden, teilte das US-Außenministerium mit.Die Transfers von nordkoreanischen Waffen an Russland würden die weltweiten Bemühungen um die Nichtweitergabe untergraben. Auch werde damit gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoßen, die Moskau selbst mitgetragen habe.Der amerikanische Diplomat unterstrich in dem Gespräch die Entschlossenheit der USA, für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und Diplomatie gegenüber Nordkorea einzutreten. Zudem müssten alle UN-Mitglieder ihre Pflichten erfüllen und UNO-Sanktionen umsetzen.