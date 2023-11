Gleichzeitiger Anstieg von Industrieproduktion, Verbrauch und Investitionen im September

Photo : YONHAP News

Industrieproduktion, Konsum und Investitionen in Südkorea sind im September erstmals seit Juli zusammen gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag stieg der Index der gesamten Industrieproduktion Südkoreas im September gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozentpunkte auf 113,1.Im Bergbau und im verarbeitenden Gewerbe legte die Produktion um 1,8 Prozent zu. In der herstellenden Industrie wurde ein Zuwachs von 1,9 Prozent verzeichnet. In der Baubranche wurde ein Wachstum von 2,5 Prozent erzielt, im Dienstleistungssektor von 0,4 Prozent.Die Anlageinvestitionen stiegen gegenüber dem Vormonat um 8,7 Prozent.Der Index der Einzelhandelsumsätze (saisonbereinigt), der die Entwicklung des Konsums anzeigt, stieg um 0,2 Prozent im Vormonatsvergleich auf 102,9.Der Absatz von kurzlebigen Gütern wie Lebensmitteln kletterte um 2,3 Prozent. Dagegen wurde sowohl bei langlebigen Gütern (minus 2,3 Prozent) als auch bei mittellebigen Gütern (minus 2,8 Prozent) ein Absatzrückgang verbucht.