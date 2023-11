Präsident Yoon verspricht in Haushaltsrede Bemühungen um geringere Zinslast für die Bürger

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Bemühungen um die Vergabe von Krediten für die Arbeiterklasse versprochen, mit denen ihre Belastung wegen dauerhaft hoher Zinsen verringert wird.Die von der Öffentlichkeit gespürte Inflation sei weiterhin hoch, die Belastungen für private Haushalte wegen der lange Zeit hohen Zinsen seien größer geworden, sagte Yoon am Dienstag in seiner Haushaltsrede vor dem Parlament.Er versprach, Priorität auf eine Politik zu legen, die auf Preisstabilität und ein gutes Auskommen der allgemeinen Bürger abzielt.Auch kündigte er ein regierungsübergreifendes System für die Stabilisierung der Preise an. Dieses diene schwerpunktmäßig dem Umgang mit den Verbraucherpreisen befassen und solle gefährdeten Gruppen niedrigere Preise von lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen ermöglichen. Dies betreffe Wohnen, Transport und Telekommunikation.