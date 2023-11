Weitere Schiffe im nordkoreanischen Hafen von Rajin gesichtet

Photo : YONHAP News

Im nordkoreanischen Hafen von Rajin werden weiterhin Anzeichen für Waffengeschäfte zwischen Nordkorea und Russland beobachtet.Der US-Auslandssender Voice of America (VOA) berichtete am Dienstag gestützt auf Satellitenbilder vom 27. Oktober, dass an dem exklusiv für Nordkorea bestimmten Kai in dem Hafen ein etwa 105 Meter langes Schiff neu angelegt habe.Der Sender berichtete von einem Muster, dass an dem für nordkoreanische Schiffe reservierten Kai alle vier Tage ein Schiff anlege.Es hieß weiter, dass am 30. Oktober an dem exklusiv für China bestimmten Kai im Hafen von Rajin ein großes Schiff mit einer Länge von 135 Metern gesichtet worden sei.Es scheine, dass Bewegungen wie das Ein- und Auslaufen von Schiffen und die Verladung von Containern an den Kais für Nordkorea und China im Hafen von Rajin zur Routine würden, so der Sender.Der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat der USA, John Kirby, hatte am 13. Oktober vor der Presse mitgeteilt, dass Nordkorea Informationen zufolge über 1.000 Container mit militärischer Ausrüstung und Munition an Russland geliefert habe. Er hatte damals auch entsprechende Satellitenaufnahmen vom Hafen von Rajin präsentiert, um seine Aussagen zu untermauern.