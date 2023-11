Samsung Electronics meldet Betriebsgewinn von 2,4 Billionen Won im dritten Quartal

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat im dritten Quartal ein Defizit in Höhe von 3,75 Billionen Won (2,78 Milliarden Dollar) in der Halbleitersparte verbucht.Das gab der Elektronikriese am Dienstag bekannt. Der Betriebsgewinn habe im dritten Quartal nach vorläufigen Schätzungen 2,43 Billionen Won (1,8 Milliarden Dollar) betragen. Das seien 77,57 Prozent weniger als im Vorjahresquartal.Der Quartalsgewinn lag jedoch um 32,6 Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung nach einer Umfrage des Finanzdatenunternehmens Yonhap Infomax.Samsung konnte zum ersten Mal in diesem Jahr einen Quartalsgewinn von über einer Billion Won erzielen. Das ist auf das geschrumpfte Defizit bei Speicherchips und die über den Erwartungen liegenden Geschäftsergebnisse in den Sparten Mobile und Display zurückzuführen.Der Quartalsumsatz ging gegenüber dem Vorjahr um 12,21 Prozent auf 67,4 Billionen Won (rund 50 Milliarden Dollar) zurück. Der Nettogewinn sackte um 37,76 Prozent auf 5,84 Billionen Won (4,3 Milliarden Dollar) ab.