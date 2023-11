Politik Südkorea, USA und Japan halten ersten trilateralen Dialog zu Entwicklungs- und humanitärer Hilfe ab

Südkorea, die USA und Japan haben zum ersten Mal einen trilateralen Politikdialog zur Entwicklungs- und humanitären Hilfe abgehalten.



Wie das Außenministerium in Seoul am Dienstag mitteilte, fand das trilaterale Treffen am Sonntag und Montag (Ortszeit) in der US-Stadt Honolulu statt. Die Gespräche wurden von Won Do-yeon, Generaldirektor für Entwicklungszusammenarbeit im südkoreanischen Außenministerium, Michele Sumilas, leitende Beamtin für Politik, Planung und Lernen in der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit (USAID), und Endo Kazuya, Generaldirektor für internationale Kooperation im japanischen Außenministerium, geleitet.



Dabei wurde die Koordinierung der Politik der Entwicklungskooperation vor dem Hintergrund der Regionalstrategien für den indopazifischen Raum der drei Länder erörtert.



Die drei Länder einigten sich, die lokal geleitete Entwicklungszusammenarbeit, die Beteiligung des Zivilsektors und die Verknüpfung von humanitärer Hilfe mit der Entwicklung und dem Frieden zu stärken. Sie verständigten sich auch auf eine gegenseitig ergänzende Kooperation auf der Grundlage ihrer jeweiligen Vorzüge.



Vereinbart wurde zudem, mit den Mitgliedern des südostasiatischen Staatenbundes (ASEAN) und pazifischen Inselstaaten beim Umgang mit dem Klimawandel und der maritimen Sicherheit zusammenzuarbeiten. Nach Möglichkeiten der Entwicklungskooperation im digitalen Bereich werde ebenfalls gesucht.



Die drei Länder verständigten sich darauf, den trilateralen Dialog alle zwei Jahre abzuhalten. Das nächste Treffen soll 2025 in Südkorea stattfinden.