Außenminister Südkoreas und Ägyptens sprechen telefonisch über Konflikt zwischen Israel und Hamas

Außenminister Park Jin hat mit seinem ägyptischen Amtskollegen Samih Schukri am Telefon über den eskalierenden bewaffneten Konflikt zwischen Israel und der Hamas gesprochen.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Dienstag stimmten beide Minister in ihrem Telefonat am Montag darin überein, dass die beteiligten Parteien das humanitäre Völkerrecht einhalten und Zivilisten schützen sollten.Sie teilten die Ansicht, dass eine humanitäre Pause erforderlich sei, um die Verschärfung der Krisensituation zu verhindern.Park bat um besonderes Interesse Ägyptens und dessen Kooperation, damit die Sicherheit der südkoreanischen Staatsbürger in Israel und Palästina gewährleistet werden kann.In Bezug auf den Konflikt zwischen Israel und Hamas führte Park bisher mit den Außenministern Saudi-Arabiens, Katars, Israels, der Vereinigten Arabischen Emirate, Jordaniens und Ägyptens Telefon- oder Präsenzgespräche.