Premier Han wirbt in Malawi für Expo-Ausrichtung in Busan

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat am Montag (Ortszeit) im Rahmen seiner Afrika- und Europa-Reise zur Unterstützung von Südkoreas Bewerbung um die Weltausstellung 2030 Malawi besucht.Han kam mit dem malawischen Präsidenten Lazarus McCarthy Chakwera zusammen. Beide sprachen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Bildung und Gesundheit.Han versprach Südkoreas Mitwirkung bei der Umsetzung von Malawis Vision 2063, mit dem Ziel, dass Malawi bis 2063 zu einem Land mit mittlerem Einkommen im oberen Bereich (upper middle income country) wird.Als Folgemaßnahme des letztes Jahr in Kraft getretenen koreanisch-malawischen Abkommens über die wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit unterzeichneten beide Länder eine Absichtserklärung für die Gründung eines gemeinsamen Ausschusses zwischen ihren Außenministerien.Hans Besuch in Malawi stellte den ersten Besuch eines Südkoreaners auf Spitzenebene in dem Land seit der Aufnahme bilateraler diplomatischer Beziehungen dar. Das Büro des Ministerpräsidenten erklärte, dass damit eine Grundlage für die langfristige Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern geschaffen worden sei.Han reiste im Anschluss nach Togo weiter, um für die Austragung der Expo 2030 in Busan zu werben.