Nordkorea fordert Einsatz in Hochsaison für Zielerreichung in Fischereiproduktion

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat angesichts der anstehenden Hochsaison den Fischereisektor aufgefordert, sich in besonderer Weise auf die Fischereiproduktion zu konzentrieren.Die Forderung unterbreitete die staatliche Zeitung „Rodong Sinmun“ am Dienstag in einem Artikel mit der Überschrift, dass die Hochsaison, von der die Erreichung des Ziels der Fischereiproduktion in diesem Jahr abhängt, bevorsteht.Nordkorea hat für die Lösung der Ernährungsfrage die Getreideproduktion und die Produktionssteigerung in der Fischerei als diesjährige Ziele betont.Es gibt außerdem Spekulationen, nach denen Nordkorea die Kontrollen verschärfen wird, um zu verhindern, dass seine Staatsbürger über das Meer nach Südkorea zu gelangen versuchen. Das südkoreanische Verteidigungsministerium berichtete am 10. Oktober der Nationalversammlung darüber, dass sich die nordkoreanische Armee auf Kontrollen von in der Umgebung der Nördlichen Grenzlinie (NLL) fischenden Fischkuttern konzentriere.Am 24. Oktober überquerte eine Gruppe von vier Nordkoreanern mit einem Holzboot im Ostmeer die NLL, die de facto innerkoreanische Seegrenze, nach Südkorea. Am 29. Oktober wurde ein der Nähe der NLL im Ostmeer treibendes nordkoreanisches Schiff von der südkoreanischen Marine mit Notfallnahrung versorgt, bevor es nach Nordkorea zurückkehren konnte.