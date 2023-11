Bildungsministerium beschließt Maßnahmen angesichts gestiegenen Anteils der fettleibigen Schüler

Photo : YONHAP News

Während der Corona-Pandemie haben die Schüler lange Zeit nicht zur Schule gehen können. Sie blieben stattdessen zu Hause und nahmen am Online-Unterricht teil.In dieser Zeit wurde auch sehr häufig Essen bestellt. Angebote für Sportaktivitäten konnten nicht in Anspruch genommen werden.Der Anteil der Fettleibigen an den Schülern stieg als Folge dessen innerhalb von zwei Jahren, das heißt gegenüber 2019, um 3,9 Prozentpunkte. Der Anteil der Übergewichtigen und Fettleibigen zusammen legte um 5,5 Prozentpunkte zu.Der Anteil der Schüler mit zu geringer Körperkraft kletterte in den drei Jahren der Pandemie um 4,4 Prozentpunkte.Angesichts dieser Situation beschloss das Bildungsministerium, den Sportunterricht an den Schulen deutlich auszubauen.Die Zahl der Stunden für körperliche Aktivitäten in der ersten und zweiten Grundschulklasse beträgt zurzeit insgesamt 80. Ab dem kommenden Jahr sollen hierfür 144 Stunden eingeplant werden, das wäre fast eine Verdopplung.Ab 2025 soll für Aktivitäten in Sportklubs an den Mittelschulen 30 Prozent mehr Zeit vorgesehen sein als zurzeit. Damit die Oberschulen das Programm der obligatorischen Anrechnungspunkte im Sportunterricht auch wirklich durchführen, will das Ministerium an einer Verbesserung des Systems arbeiten.Es sind jedoch auch Stimmen zu hören, dass zwar mehr Zeit für den Sportunterricht eingeplant werden müsse, gleichzeitig aber auch die Essgewohnheiten verbessert werden müssten, damit die Schüler gesund leben können.Das Bildungsministerium beschloss außerdem, sich intensiver um die geistige Gesundheit der Schüler zu kümmern. Hintergrund ist, dass die Zahl der unter Depressionen leidenden Jugendlichen in den letzten fünf Jahren um über 60 Prozent gestiegen ist.