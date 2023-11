Seoul vermutet schwierige Wirtschaftslage als Grund für Schließungen von Auslandsvertretungen Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Die jüngsten Schließungen von diplomatischen Vertretungen Nordkoreas im Ausland deuten nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung auf dessen schwierige Wirtschaftslage hin.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte am Dienstag, die verschärften Sanktionen gegen Nordkorea erschwerten dessen Vertretungen Geschäfte für den Devisenerwerb. Als Folge sei ihre Finanzierung anscheinend erschwert worden, was zu Schließungen führe.Wie verlautete, nutzten nordkoreanische Diplomaten ihre Immunität und Diplomatengepäck, um neben normalen Handelstätigkeiten auch durch illegale Geschäfte wie Schmuggel den Unterhalt der Botschaften zu finanzieren.Nach Erkenntnissen der südkoreanischen Regierung verfügt Nordkorea über 53 Auslandsvertretungen. Davon schloss das Land jüngst die Botschaften in Uganda und Angola sowie das Generalkonsulat in Hongkong.