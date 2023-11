Nordkorea schließt auch Botschaft in Spanien

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat auch seine Botschaft in Spanien geschlossen.Das geht aus einem Dokument der Kommunistischen Partei Spaniens hervor, das am Dienstag in deren Internetauftritt veröffentlicht wurde. Demnach habe So Yun-sok, kommissarischer Botschafter in Spanien, am vergangenen Donnerstag den Rückzug aus dem Land angekündigt.Die Aufgaben der Botschaft in Spanien würden von der Vertretung in Italien übernommen. Ein Grund für die Schließung wurde nicht genannt.Nordkorea hatte 2001 diplomatische Beziehungen mit Spanien aufgenommen und 2013 seine Botschaft in Madrid eröffnet. Im Jahr darauf wurde Kim Hyok-chol der erste nordkoreanische Botschafter in Spanien.2017 hatte ihn Spanien zur Persona non grata bestimmt und zum Verlassen des Landes aufgefordert. Dies erfolgte aus Protest gegen Nordkoreas Entwicklung von Atomwaffen und ballistischen Raketen.Aus dem südkoreanischen Vereinigungsministerium hieß es, dass das Regime wegen der verschärften internationalen Sanktionen offenbar nicht mehr genug Devisen erwirtschafte, um die Auslandsvertretungen finanzieren zu können.Jüngst hatte Nordkorea auch die Botschaften in Uganda und Angola sowie das Generalkonsulat in Hongkong geschlossen.