Nordkorea nennt Medienberichte über nordkoreanische Waffen der Hamas haltlos

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Medienberichte zurückgewiesen, nach denen die Hamas bei ihrem Angriff gegen Israel auch nordkoreanische Waffen verwendet hat.Der nordkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen Kim Song warf bei einer Sitzung zum Krieg zwischen Israel und Palästina am gestrigen Dienstag in New York den US-Medien vor, falsche Gerüchte über Nordkorea zu verbreiten. Dahinter stecke eindeutig die bekannte Absicht Washingtons, anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben.Experten sehen Kims Bemerkung als Reaktion auf einen Bericht des US-amerikanischen Auslandsdienstes Voice of America.Der Sender strahlte jüngst ein Interview mit dem israelischen Botschafter in Seoul, Akiva Tor, aus. Dieser hatte in dem Interview von der Möglichkeit gesprochen, dass die Hamas auch nordkoreanische Waffen verwende.