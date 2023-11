FBI-Chef: Nordkorea, China und Russland nehmen mit Cyber-Operationen US-Forschungssektor ins Visier

Photo : KBS News

Nach Angaben des Direktors des US-amerikanischen Geheimdienstes FBI, Christopher Wray, nehmen Nordkorea, China und Russland mit Cyber-Operationen den US-Forschungssektor ins Visier.Cyberkriminelle würden auf einzigartige Technologien zurückgreifen, um in US-amerikanische Netzwerke einzudringen, sagte er am Dienstag vor dem Heimatschutz-Ausschuss des Senats.China versuche an Dual-use-Technologie zu gelangen, die sowohl zu zivilen als auch zu militärischen Zwecken diene. Gleichzeitig würde eine große Bandbreite an Cyber-Kapazitäten aufgebaut, die im Falle eines Konflikts gegen andere Länder eingesetzt werden könnten.Es gebe die wachsende Sorge, ob Cyber-Operationen gegen US-Organisationen entdeckt werden können, da die Methoden feindlicher Akteure immer ausgefeilter würden.In Bezug auf nachrichtendienstliche Bedrohungen würden China, Russland und Iran aggressiver und fähiger denn je zuvor. Die größte Gefahr für Ideen, Innovationen und die Wirtschaftssicherheit der USA seien ausländische Geheimdienste und Wirtschaftsspionage durch China, sagte der FBI-Chef weiter.