Pentagon: USA kontrollieren Anzeichen für möglichen neuen Satellitenstart in Nordkorea

Die USA kontrollieren Anzeichen für einen möglichen neuen Satellitenstart in Nordkorea.Das sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Patrick Ryder, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington.In dem Zusammenhang wies er noch einmal auf die erweiterte Abschreckung der USA für Südkorea hin. Es gebe eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Verbündeten, ebenso mit Japan. Die drei Länder würden für eine ausreichende militärische Präsenz sorgen, um jedem Vorfall vorbeugen zu können.Nordkorea gab im Oktober bekannt, dass ein dritter Start unternommen werden soll. Konkrete Anzeichen hierfür gibt es bislang aber nicht.Ryder sagte unterdessen, dass die USA am Mittwoch am Stützpunkt Vandenberg in Kalifornien einen Test ihrer Interkontinentalrakete Minuteman III durchführen werden.