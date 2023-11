﻿Südkoreas Regierung unterstützt UN-Resolution für Waffenstillstand zwischen Hamas und Israel

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat angekündigt, eine UN-Resolution für einen Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel unterstützen zu wollen.Dies teilte ein Beamter des Außenministeriums am Dienstag gegenüber Reportern mit.Die Regierung sei zutiefst besorgt über die jüngste Eskalation des bewaffneten Konflikts zwischen der Hamas und Israel sowie den Tod von Zivilisten. Die Regierung werde sich weiterhin an der humanitären Hilfe beteiligen, fügte er hinzu.Zuvor hatte die UN-Generalversammlung in einer Dringlichkeitssitzung am 27. Oktober eine Resolution für einen Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel verabschiedet.Die südkoreanische Regierung enthielt sich der Zustimmung zu der Resolution mit der Begründung, dass diese keine Verurteilung der Überraschungsangriffe der Hamas beinhalte.Amnesty International Korea kritisierte die Entscheidung der Regierung, da dies nichts anderes bedeute, als die Augen vor einer humanitären Krise zu verschließen.