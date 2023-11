Ausfuhren steigen erstmals seit 13 Monaten wieder

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren sind erstmals seit 13 Monaten wieder gestiegen.Im Oktober wurde ein Zuwachs der Wirtschaftsleistung von 5,1 Prozent im Vorjahresvergleich erzielt, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Mittwoch mit.Die Ausfuhren hätten einen Wert von 55,09 Milliarden Dollar gehabt.Ein Jahr lang waren die Exporte rückläufig, das lag insbesondere an der Flaute im Halbleiter-Geschäft.Die Chip-Exporte gingen im Oktober um 3,1 Prozent zurück, dies war aber der geringste Rückgang in diesem Jahr.Die Einfuhren schrumpften wertmäßig um 9,7 Prozent im Jahresvergleich auf 53,4 Milliarden Dollar. Damit ergab sich ein Handelsüberschuss von 1,64 Milliarden Dollar. Südkorea verbuchte damit den fünften Monat in Folge einen Überschuss.