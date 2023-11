Premier Han wirbt in Togo für Expo-Ausrichtung in Busan

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo ist im Rahmen seiner Afrika- und Europa-Reise zur Unterstützung von Südkoreas Bewerbung um die Weltausstellung 2030 in Togo eingetroffen.Laut dem Büro des Ministerpräsidenten führte Han am Dienstag (Ortszeit) mit Togos Premierministerin Victoire Tomegah Dogbé Gespräche, um bilaterale Kooperationsmöglichkeiten zu besprechen.Han habe die Bereitschaft der südkoreanischen Regierung erklärt, gemäß der Vision eines globalen Schlüsselstaates enge Beziehungen zu Afrika aufbauen zu wollen. Er habe um Togos Interesse für die Ausrichtung der Expo 2030 in Busan und den Korea-Afrika-Gipfel 2024 gebeten, hieß es.Hans Büro zufolge erläuterte Tomegah Dogbé die Vision Togos, sich mit dem Hafen von Lomé, dem einzigen Tiefseehafen im Golf von Guinea, als Stützpunkt zu einem Logistikzentrum in Westafrika zu entwickeln. Sie habe auch zugesagt, die Präsenz koreanischer Unternehmen in Togo aktiv zu unterstützen.Han habe auch die Entschlossenheit der südkoreanischen Regierung erläutert, als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats für die Amtszeit 2024 bis 2025 zur Bewältigung der instabilen Lage und der humanitären Krise im Sahel beizutragen. Beide Länder hätten vereinbart, als Mitglieder der Gruppe zur Bekämpfung der Piraterie im Golf von Guinea für die Verstärkung der maritimen Sicherheit zusammenzuarbeiten, hieß es weiter.