Südkorea und EU diskutieren über Wirtschafts- und Handelsangelegenheiten

Photo : YONHAP News

Beamte des südkoreanischen Ministeriums für Handel, Industrie und Energie und der Generaldirektion (GD) Handel der Europäischen Kommission haben Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen Südkorea und der Europäischen Union erörtert.Wie das Industrieministerium am Mittwoch mitteilte, führten der stellvertretende Handelsminister Yang Byeong-nae und die stellvertretende Generaldirektorin der GD Handel, Maria Martin-Prat, Diskussionen. Martin-Prat ist anlässlich einer Sitzung des Handelsausschusses des Freihandelsabkommens zwischen Südkorea und der EU nach Südkorea gereist.Bei dem Treffen betonte Yang, dass für eine anhaltende Ausweitung des Handels zwischen beiden Seiten die Umwelt- und Wettbewerbsvorschriften, darunter der CO2-Grenzausgleichsmechanismus der EU, im Einklang mit den Handelsnormen sein sollten.Beide Beamte tauschten sich auch über ein Abkommen über den digitalen Handel aus. Yang äußerte die Erwartung, dass der Abschluss eines solchen Abkommens zwischen Südkorea und der EU zur Erweiterung von Zugangsmöglichkeiten im elektronischen Handel und Datengeschäft zwischen beiden Seiten führen werde. Auch werde damit eine Grundlage für die Kooperation bei neuen Technologien geschaffen. Er schlug vor, offizielle Verhandlungen hierfür zu einem baldigen Zeitpunkt aufzunehmen.Er bat außerdem die EU um Interesse für und Beteiligung an der kohlenstofffreien Allianz (Carbon Free Alliance), die Präsident Yoon Suk Yeol in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung im September vorgeschlagen hatte.