Internationales US-Abgeordneter fordert Berichte über Beiträge von Verbündeten zur gemeinsamen Verteidigung

Im US-Repräsentantenhaus ist ein Gesetzentwurf eingebracht worden, nach dem über die Beiträge der Verbündeten, einschließlich Südkoreas, zur gemeinsamen Verteidigung berichtet werden muss.



Der Abgeordnete Alex Mooney gab in einer Pressemitteilung am Dienstag (Ortszeit) bekannt, den Gesetzentwurf „The Allied Burden Sharing Report Act“ eingebracht zu haben. Er ist Mitglied des Freedom Caucus, einer Vereinigung von konservativen, extrem rechten Abgeordneten der Republikanischen Partei im Repräsentantenhaus.



Nach dem Gesetz wird das US-Verteidigungsministerium aufgefordert, dem Kongress jährlich einen Bericht über die Beiträge der Verbündeten zur gemeinsamen Verteidigung vorzulegen. Zu den Ländern, die in den Bericht aufgenommen werden sollen, zählen unter anderem alle NATO-Mitglieder, die Verbündeten im Arabischen Golf, Südkorea, Japan und Australien.



Mooney äußerte in der Pressemitteilung, er teilte die Sorge von Ex-Präsident Trump, dass die Verbündeten nicht genug tun, um den vereinbarten Anteil am Verteidigungsbudget zu übernehmen.



Donald Trump hatte in seiner Amtszeit als US-Präsident den Verbündeten eine „Trittbrettfahrt“ in der Verteidigung vorgeworfen. Er hatte 2019 von Südkorea etwa fünf Milliarden Dollar als Anteil an den Verteidigungskosten verlangt, was das Sechsfache dessen bisherigen Beitrags darstellte.



Das erschwerte die Verhandlungen über das Abkommen über die Aufteilung der Verteidigungskosten zwischen Südkorea und den USA. Die Verhandlungen konnten daher erst nach dem Amtsantritt der Regierung Biden im Jahr 2021 abgeschlossen werden.