Dialog für Wirtschaftssicherheit zwischen Südkorea und Japan fortgesetzt

Photo : KBS News

Der Dialog für die Wirtschaftssicherheit zwischen Südkorea und Japan ist fortgesetzt worden.Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, die dritte Sitzung des Dialogs zwischen beiden Ländern habe am heutigen Mittwoch per Videoschaltung stattgefunden.Die für Sicherheitsfragen zuständigen Regierungsvertreter beider Länder hätten unter anderem über die Sicherung der Lieferketten von Halbleitern, Batterien und wichtigen Rohmaterialien sowie Kooperation für neue Technologien und deren Schutz beraten.Wie das Seouler Präsidialamt weiter bekannt gab, hätten beide Regierungen beschlossen, in der durch internationale Konflikte verursachten Krise der globalen Lieferkette ihre Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaftssicherheit zu verstärken.Der bilaterale Dialog wurde beim Gipfel zwischen beiden Ländern im letzten März initiiert.