Politik Südkorea, USA und Japan diskutieren über Gründung einer Arbeitsgruppe für Cyberkooperation

Südkorea, die Vereinigten Staaten und Japan führen Diskussionen über die Gründung einer Arbeitsgruppe zur Cyberkooperation, die beim Dreiergipfel im August vereinbart wurde.



Das Präsidialamt in Seoul teilte heute mit, dass Yin Sung-hwan, Zweiter stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater, am Sonntag zu einer sechstägigen Reise nach Washington aufgebrochen sei. Er nehme dort an einem trilateralen Treffen mit den USA und Japan sowie an einer internationalen Konferenz zur Bekämpfung von Ransomware teil.



Bei dem Dreiertreffen werden Yin, Anne Neuberger, stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin der USA für Cyber- und neue Technologien, und Keiichi Ichikawa, Japans stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater, als Chefdelegierte teilnehmen. Sie werden über konkrete Pläne zur Gründung einer trilateralen Arbeitsgruppe diskutieren.



Die Staats- und Regierungschefs der drei Länder hatten bei ihrem Treffen im August in Camp David in den USA vereinbart, eine trilaterale Arbeitsgruppe zur Reaktion auf die Cyberbedrohung und Kryptogeld-Diebstähle durch Nordkorea ins Leben zu rufen.



Nach weiteren Angaben des Präsidialamtes wird Yin auf dem Treffen der von den USA gegründeten Counter Ransomware Initiative (CRI) Südkoreas Bereitschaft erklären, angesichts der von Erpressungssoftware bedrohten internationalen Sicherheitslage gemeinsam zu handeln.