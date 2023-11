Photo : YONHAP News

Südkoreas Leitindex Kospi hat sich am Mittwoch erholt präsentiert.Nachdem am Dienstag der tiefste Stand seit Januar registriert worden war, sorgten Schnäppchenjäger heute für einen Anstieg des Kospi um 1,03 Prozent auf 2.301,56 Zähler.Die Börse habe außerdem vorrücken können, weil Sorgen in Bezug auf den Nahen Osten etwas nachgelassen hätten, da die Hamas die Freilassung von einigen Geiseln plane, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.