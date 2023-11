Südkoreas Geheimdienst: Nordkoreas Vorbereitungen für dritten Satellitenstart in der Endphase

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Vorbereitungen für einen dritten Satellitenstart befinden sich nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes in der Endphase.Der Abgeordnete Yoo Sang-bum von der regierenden Partei Macht des Volks, der Mitglied im Geheimdienstausschuss ist, berichtete über entsprechende Erkenntnisse des Geheimdienstes. Darüber sei am Mittwoch in einer Sitzung hinter verschlossenen Türen diskutiert worden.Nordkorea habe demnach bereits den Raketenantrieb und die Startausrüstung überprüft.Auch scheine das Regime technologische Hilfe von Russland bekommen zu haben. Daher werde mit einem Erfolg des kommenden Starts gerechnet.Pjöngjang fehlten aber weiterhin Technologie und Geld und es sei unwahrscheinlich, dass Nordkorea über die Kapazitäten für einen Wiedereintritt ballistischer Raketen in die Erdatmosphäre verfüge oder Technologien für die Beförderung mehrerer Sprengköpfe.Der Geheimdienst teilte außerdem die Einschätzung mit, dass Nordkorea zu etwa zehn Anlässen ab Anfang August verschiedene Waffen an Russland geschickt habe, um das Land in seinem Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Hierfür seien russische Schiffe und Transportflugzeuge eingesetzt worden.Nordkorea könnte demnach mehr als eine Million Granaten bereitgestellt haben, diese Menge würde für zwei Monate reichen.Der NIS habe zudem zusammen mit der US-Sicherheitsbehörde FBI im Februar und Juni insgesamt virtuelles Vermögen im Wert von 3,45 Millionen Dollar eingefroren, das Nordkorea sich gesichert hatte.