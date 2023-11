USA-Botschafter Cho: Verbündete intensivieren Bemühungen wegen Nordkoreas Verstößen gegen UNO-Resolutionen

Photo : KBS

Nach Angaben von Südkoreas Botschafter in den USA, Cho Hyun-dong, intensivieren Seoul und Washington ihre Bemühungen, um Nordkorea von Verstößen gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats abzuhalten.Dabei gehe man gemeinsam mit Staaten vor, die ähnliche Ansichten hätten, sagte der Diplomat am Mittwoch in Washington bei einem Treffen mit südkoreanischen Korrespondenten. Cho sprach auch über die möglichen Themen beim bevorstehenden Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Seoul.Beide Staaten wollten ihre Anstrengungen verstärken, da es Anzeichen für einen illegalen Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland gebe. Auch Anzeichen für Verbindungen zwischen dem nordkoreanischen Regime und der Hamas gebe es.Seoul und Washington richteten ihre Anstrengungen unter anderem darauf, herauszufinden, was Pjöngjang im Gegenzug für Munitionslieferungen im großen Stil an Russland bekam.