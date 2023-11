China bestätigt Abschaffung nordkoreanischen Generalkonsulats in Hongkong

Photo : YONHAP News

China hat die Abschaffung des nordkoreanischen Generalkonsulats in Hongkong offiziell bestätigt.Der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Wang Wenbin, sagte am gestrigen Mittwoch vor Journalisten, China respektiere die Entscheidung Pjöngjangs. Jedes Land besitze das Recht darauf, je nach Situation und Bedarf ein Konsulat zu eröffnen oder zu schließen.Jüngst schloss Nordkorea auch seine diplomatischen Vertretungen in Uganda und Angola.Experten gehen davon aus, dass Nordkorea sich wegen der Verschärfung der internationalen Sanktionen nicht ausreichend Devisen sichern kann. Daher könnte es finanzielle Schwierigkeiten beim Betrieb der diplomatischen Vertretungen geben.Nordkorea unterhält diplomatische Beziehungen mit mehr als 150 Ländern. Die Zahl der diplomatischen Vertretungen im Ausland ging unterdessen auf 50 zurück.