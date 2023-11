Regierungspartei plant Sonderausschuss für Eingemeindung Gimpos nach Seoul

Photo : KBS

Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) will einen Sonderausschuss für die mögliche Eingemeindung Gimpos nach Seoul einsetzen.Das an Seoul angrenzende Gimpo zählt zur Provinz Gyeonggi, die Seoul umschließt.Über die Einsetzung des Ausschusses will der Vorstand heute endgültig entscheiden. Dessen Leitung soll Song Seog-jun übernehmen, fünf weitere Parteimitglieder sollen in dem Gremium mitarbeiten.Das Gremium soll sich mit den rechtlichen Voraussetzungen befassen, damit Gimpo auf dem Wege eines Sondergesetzes ein Stadtteil von Seoul werden kann.Der Ausschuss will sich Meinungen aus der Öffentlichkeit anhören und Gelehrten und Experten die Möglichkeit geben, ihre Sicht der Dinge zu den Plänen zu erörtern.Die PPP schenkt auch der öffentlichen Meinung zur Bildung eines "Mega Seoul" Gehör. Nach diesen Vorstellungen sollen auch andere Städte in der Gyeonggi-Provinz, die an Seoul angrenzen, der Hauptstadt zugeschlagen werden.