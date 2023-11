Finanzminister Choo will spezielles Preisstabilisierungssystem einführen

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choo Kyung-ho hat erklärt, dass er unverzüglich ein ressortübergreifendes spezielles Preisstabilisierungssystem einführen wird.Diese Ankündigung machte Choo in seiner Eröffnungsansprache auf einer Dringlichkeitssitzung am Donnerstag in Seoul. Der Inflationsrückgang werde aufgrund der geopolitischen Risiken im Nahost voraussichtlich langsam vonstattengehen.Zur Entscheidung der US-Notenbank Fed für eine Zinspause sagte Choo, dass diese den Markterwartungen entspreche. Auch die globalen Finanzmärkte am heutigen frühen Morgen bezeichnete er als weitgehend stabil.Außerdem fügte er hinzu, dass der globale Inflationsdruck nach wie vor hoch ist und Unsicherheiten aufgrund geopolitischer Unruhen ebenfalls fortbestehen. Die Regierung werde ihr Bestes tun, um anfällige Sektoren individuell zu überwachen und nötigenfalls in Abstimmung mit zuständigen Behörden zügig zu reagieren.