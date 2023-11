Xi erklärt sich gegenüber Kim bereit, größeren Beitrag zu leisten

Photo : YONHAP News

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gegenüber seine Bereitschaft erklärt, einen größeren Beitrag zur Verteidigung von Frieden, Stabilität, Entwicklung und Wohlstand in der Region zu leisten.Xi habe die entsprechende Bemerkung in seiner Antwort auf Kims Glückwunschbotschaft zum 74. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China gemacht, berichtete die staatliche nordkoreanische Zeitung „Rodong Sinmun“ am Donnerstag.In der am 28. Oktober gesendeten Botschaft schrieb Xi laut der Zeitung, die traditionelle Freundschaft zwischen beiden Ländern werde im Laufe der Zeit immer enger.Angesichts der ernsten und komplexen Veränderungen der internationalen und regionalen Lage sei er bereit, die Weiterentwicklung der chinesisch-nordkoreanischen Beziehungen zu fördern, betonte er weiter.Kim hatte in seiner am 1. Oktober geschickten Gratulationsbotschaft an Xi versprochen, sich um die Festigung und Entwicklung der Freundschaftsbeziehungen zwischen Nordkorea und China sowie die Wahrung von Frieden und Stabilität in der Region und der Welt aktiv zu bemühen.