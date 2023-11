Air Koryo nahm anscheinend wieder Linienflüge zwischen Pjöngjang und Peking auf

Photo : YONHAP News

Nordkoreas staatliche Fluggesellschaft Air Koryo hat offenbar wieder ihre Linienflüge zwischen Pjöngjang und Peking aufgenommen, die dreimal in der Woche angeboten werden.Nach Angaben auf der Webseite des Flughafens Peking-Hauptstadt wird eine Passagiermaschine von Air Koryo vom Internationalen Flughafen Sunan in Pjöngjang kommend am heutigen Donnerstag um 12.30 Uhr in Peking eintreffen. Das Flugzeug werde um 15.05 Uhr nach Pjöngjang zurückkehren.Auch am Dienstag verkehrte ein Passagierflugzeug von Air Koryo zwischen den Hauptstädten Nordkoreas und Chinas.Laut dem US-Sender Radio Free Asia hatte die nordkoreanische Airline zuvor am 24., 26. und 28. Oktober Hin- und Rückflüge auf der Strecke angeboten.Air Koryo hatte keine Flüge nach China angeboten, nachdem es im August nach der Wiedereröffnung der Grenze durch Nordkorea vier Flüge zwischen Pjöngjang und Peking durchgeführt hatte. Erst am 24. Oktober wurde die Strecke wieder bedient.