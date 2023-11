Seoul bedauert lange Funkstille zwischen Süd- und Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Bedauern über die Funkstille mit Nordkorea geäußert.Der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Koo Byoung-sam, sagte am Donnerstag vor Journalisten, es sei sehr bedauerlich, dass der Kontakt zwischen Süd- und Nordkorea seit 210 Tagen unterbrochen sei.Gemäß einer innerkoreanischen Vereinbarung versuche Südkorea zweimal am Tag anzurufen, darauf reagiere Nordkorea jedoch nicht, hieß es.Die Verbindungskanäle seien unerlässlich dafür, über Seenotfälle, Katastrophen und Unglücke zu informieren und Konsultationen zu führen. Sie dürften keinesfalls abgeschafft werden, betonte der Sprecher und nannte als Beispiel für die Notwendigkeit solcher Kanäle die Rettung eines nahe der Nördlichen Grenzlinie (NLL) im Ostmeer treibenden nordkoreanischen Schiffs Ende Oktober.Süd- und Nordkorea hatten über ihr gemeinsames Verbindungsbüro und die militärischen Kommunikationsleitungen in der Ostmeer- und Westmeerzone täglich Telefonate zum Dienstbeginn und -ende geführt. Seit dem 7. April hat Nordkorea Südkoreas Anrufe nicht mehr entgegengenommen.