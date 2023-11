Umweltminister Südkoreas, Chinas und Japans kommen morgen in Nagoya zusammen

Photo : YONHAP News

Die Umweltminister Südkoreas, Chinas und Japans kommen erstmals seit vier Jahren zu einem Präsenztreffen zusammen.Das 24. trilaterale Treffen der Umweltminister Koreas, Chinas und Japans (TEMM24) finde am Freitag und Samstag im japanischen Nagoya statt, teilte das südkoreanische Umweltministerium am Donnerstag mit.Die südkoreanische Umweltministerin Han Wha-jin, der japanische Umweltminister Shintaro Ito und der chinesische Minister für Ökologie und Umwelt, Huang Runqiu, werden daran teilnehmen.Die Minister werden den Stand der Umsetzung des gemeinsamen Aktionsplans (TJAP) zur Kooperation im Umweltbereich überprüfen. Darin sind die Ausrichtungen der Zusammenarbeit auf acht Gebieten, darunter die Verbesserung der Luftqualität und die Wahrung der Biodiversität, festgelegt.Das 22. und 23. Dreier-Umweltministertreffen im vorletzten und letzten Jahr wurden virtuell abgehalten. Zuletzt hatte das 21. Treffen in Präsenz stattgefunden, und zwar im Jahr 2019.