﻿Verbraucherpreise steigen im Oktober um 3,8 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherpreise in Südkorea sind im Oktober so stark angestiegen wie seit sieben Monaten nicht mehr.Nach Angaben des Statistikamtes am Donnerstag kletterte der Verbraucherpreisindex um 3,8 Prozent verglichen mit dem Vorjahresmonat auf 113,37 im Oktober.Damit wurde die stärkste Teuerung seit März verzeichnet.Die Inflation wird unter anderem auf einen wesentlich geringeren Rückgang der Preise für Erdölprodukte und einen Preisanstieg der Agrarprodukte zurückgeführt.Strom, Gas und Wasser verteuerten sich gegenüber dem Vorjahr um 9,6 Prozent.Die Dienstleistungspreise stiegen um drei Prozent, darunter wurde Essen außer Haus um 4,8 Prozent teurer.Der Preisindex für Güter des täglichen Bedarfs kletterte gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent. Der Index umfasst 144 Artikel mit hoher Kaufhäufigkeit und hohem Anteil an den Ausgaben.Die Kerninflation, für deren Berechnung Agrar- und Ölprodukte nicht berücksichtigt werden, legte im Vorjahresvergleich um 3,6 Prozent zu.