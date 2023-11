Regierung will nächste Woche Informationen zur Ausrichtung des Arbeitszeitsystems präsentieren

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird nächste Woche die Ausrichtung der Reform der „52-Stunden-Woche“ präsentieren.Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit kündigte heute an, am 8. November die Ergebnisse einer Umfrage zum Arbeitszeitsystem und die Ausrichtung dessen Reform unter Berücksichtigung der Ergebnisse bekannt zu machen.Die Regierung hatte im März Maßnahmen zur Flexibilisierung der maximalen Wochenarbeitszeit von 52 Stunden vorgelegt. Ziel war es, dass Arbeitskräfte länger arbeiten dürfen, wenn es viel Arbeit gibt, und dass sie im Falle von wenig Arbeit länger frei haben können.Die Reformmaßnahmen stießen jedoch auf heftigen Widerstand vor allem von jungen Menschen, weil damit bis zu 69 Stunden Arbeit in der Woche erlaubt werden können.Daraufhin ordnete Präsident Yoon Suk Yeol an, Ergänzungen zu überprüfen. Das Arbeitsministerium begann, Meinungen unter anderem durch eine große angelegte Umfrage einzusammeln.Das Ministerium dementierte unterdessen einen Medienbericht, nach dem überprüft werde, die Flexibilisierung des Arbeitszeitsystems selektiv in bestimmten Branchen einzuführen.