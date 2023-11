Staatspräsident Yoon wird US-Außenminister Blinken treffen

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol wird US-Außenminister Antony Blinken während dessen Besuchs in Seoul nächste Woche treffen.Der Sprecher des Außenministeriums Lim Soo-seok teilte mit, den konkreten Termin werde das Präsidialamt noch bekannt geben.Lim erklärte, Blinkens Besuch werde eine wichtige Gelegenheit bieten, anlässlich des 70. Jahrestages die Allianz zwischen den USA und Südkorea zu einer globalen, umfassenden strategischen Allianz weiterzuentwickeln.Am gestrigen Mittwoch hatte das US-Außenministerium Blinkens Besuchsprogramm in Nahost und Asien bekannt gegeben und erwähnt, dass er in Seoul mit Präsident Yoon sowie Außenminister Park Jin zusammen kommen wird.Blinken wird am Dienstag und Mittwoch nächster Woche am G7-Außenministertreffen in Tokio teilnehmen und im Anschluss nach Seoul weiterreisen. In der südkoreanischen Hauptstadt hält er sich bis Donnerstag auf.Es sei das erste Mal seit etwa zweieinhalb Jahren, dass US-Außenminister Blinken Südkorea besucht.