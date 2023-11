15 Südkoreaner kehren mit japanischer Maschine aus Israel zurück

Photo : YONHAP News

15 Südkoreaner und ein Familienmitglied ausländischer Staatsangehörigkeit sind am Donnerstag mit einem japanischen Militärflugzeug aus Israel zurückgekehrt.Das Flugzeug sei um 16.47 Uhr in Tel Aviv gestartet, teilte das südkoreanische Außenministerium mit. Insgesamt würden 420 Menschen nach Japan ausgeflogen.Die Botschaft in Japan will die benötigte Unterstützung leisten, damit die 16 Personen anschließend nach Südkorea fliegen können.Es ist der zweite japanische Evakuierungsflug aus Israel mit Südkoreanern an Bord. Am 21. Oktober hatte Japan 18 Südkoreaner und ein ausländisches Familienmitglied mitfliegen lassen.Davor hatte Südkorea 51 Japaner und Familienangehörige auf einem Evakuierungsflug aus Israel mitgenommen.