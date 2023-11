Währungsreserven im Oktober dritten Monat in Folge geschrumpft

Photo : YONHAP News

Südkoreas Währungsreserven sind im Oktober den dritten Monat in Folge geschrumpft.Wie die Bank of Korea (BOK) am Freitag mitteilte, habe der Devisenschatz mit Stand Ende Oktober einen Wert von 412,87 Milliarden Dollar gehabt. Das sind 1,24 Milliarden Dollar weniger als einen Monat davor. Seit August reduziert sich der Bestand.Grund sind nach BOK-Angaben Maßnahmen zur Marktstabilisierung und ein geschrumpfter Wert von Anlagen, die nicht auf Dollar lauten.Mit Stand Ende September war Südkorea das Land mit dem neuntgrößten Devisenschatz der Welt. An der Spitze rangiert China mit Devisenreserven in Höhe von drei Billionen Dollar. Dahinter folgen Japan, die Schweiz und Indien.