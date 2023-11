Korea Independent Filmfestival in Berlin eröffnet

Photo : YONHAP News

In Berlin findet zurzeit das „Korea Independent Filmfestival“ statt.Bei dem Filmfestival vom 2. bis 10. November im Filmkunstkino Babylon werden insgesamt elf Filme aufgeführt, teilte das Koreanische Kulturzentrum in Deutschland am Donnerstag mit.Zum Programm zählen acht Spielfilme, darunter der Eröffnungsfilm „Greenhouse“ von Lee Sol-hui und „Next Sohee“ von July Jung, und drei Dokumentarfilme. Unter anderem wird „Im Winter 1963“ von Su-Jin Song, eine Dokumentation zu Ehren des 60. Jahrestags des Anwerbeabkommens der koreanischen Bergarbeiter, gezeigt.Der Doku-Kurzfilm „Im Winter 1963“ wurde mit Unterstützung der Koreanischen Stiftung für Internationalen Kulturaustausch (KOFICE) und des Koreanischen Kulturzentrums in Deutschland produziert. Der Film beschreibt das Leben von Kn-Chull Kim, der als einer der ersten Bergarbeiter aus Südkorea nach Deutschland gekommen ist.