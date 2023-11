US-Verteidigungsminister kommt nächste Woche nach Südkorea

Photo : YONHAP News

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wird im November nach Südkorea kommen.Anlass ist unter anderem das jährliche bilaterale Gespräch der Verteidigungsminister.Nach Angaben des Pentagon wird Austin kommende Woche zu einer Asienreise aufbrechen, die ihn nach Indien, Südkorea und Indonesien führt.Am Mittwoch und Donnerstag der kommenden Woche wird auch Außenminister Antony Blinken in Seoul zu Besuch sein.Austin wird in Südkorea an der jährlichen Sicherheitskonsultation mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Shin Won-sik teilnehmen und die Amtskollegen der Mitgliedsstaaten des UN-Kommandos in Korea treffen.Auch hohe südkoreanische Beamte will der Pentagon-Chef treffen.Wie das Pentagon mitteilte, solle das Sicherheitsversprechen gegenüber Südkorea bekräftigt werden, indem sich der Minister mit US-Kommandeuren und Soldaten in Korea treffe. Mit ihnen werde er auch den Veteranentag begehen.