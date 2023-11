Yoon: Digitaltechnologien sollten gesamter Gesellschaft zugute kommen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat gefordert, dass alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen von den Vorzügen der Digitaltechnologien profitieren sollten.Die entsprechende Äußerung machte Yoon auf einem Gipfel zur KI-Sicherheit am Donnerstag (Ortszeit) in Großbritannien, an dem er per Videoschaltung teilnahm.Laut dem Präsidialamt in Seoul sprach Yoon dabei über globale Kooperationsmaßnahmen für die sichere Nutzung von künstlicher Intelligenz und den Aufbau einer KI-Governance.Yoon warnte, dass die digitale Kluft zur Verschärfung der wirtschaftlichen Kluft führen könne, während die rapide Zunahme von Fake News die Freiheit beschneiden und Elemente der Demokratie wie freie Wahlen bedrohen könne.Er forderte, dass digitale Technologien lediglich zur Erweiterung der Freiheit und Wohlfahrt der Menschen beitragen und keine Bedrohung für die Sicherheit von Einzelpersonen und der Gesellschaft darstellen sollten.Das Präsidialamt teilte mit, die Meinungen der am Gipfel teilnehmenden Länder einholen zu wollen. Anschließend würden Diskussionen vorangetrieben, um einen Mini-Gipfel vorzubereiten. Diesen wollen Südkorea und Großbritannien in sechs Monaten veranstalten.