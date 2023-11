Südkorea übermittelt Russland Besorgnis über Waffenhandel mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat Russland die Position und Besorgnis der Regierung über Waffengeschäfte zwischen Nordkorea und Russland übermittelt.Das sagte ein Beamter des Außenministeriums am Donnerstag Reportern gegenüber.Ministeriumssprecher Lim Soo-suk teilte am Donnerstag vor der Presse mit, dass Südkorea in enger Koordination mit befreundeten Staaten, einschließlich der USA, die Entwicklungen bei der russisch-nordkoreanischen Militärkooperation und bei den Vorbereitungen für einen möglichen neuen Satellitenstart Nordkoreas laufend und genau beobachte.Er betonte, dass die Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea im Zusammenhang mit dem Waffenhandel einen eindeutigen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle. Südkorea werde weiterhin in enger Abstimmung mit befreundeten Ländern, einschließlich der USA, zusätzliche eigene Sanktionen gegen Nordkorea planen und erwägen, hieß es weiter.