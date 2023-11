Nordkorea kritisiert US-Test der ICBM Minuteman III

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den jüngsten Test der Interkontinentalrakete (ICBM) Minuteman III durch die USA kritisiert.Nordkorea werde auch künftig militärische Aktivitäten zur Verbesserung der strategischen Sicherheit fortsetzen, hieß es zugleich in einem heute von der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Artikel eines Militärkommentators.Nordkoreas Standpunkt der militärischen Reaktion, Atomwaffen mit Atomwaffen zu beantworten, bleibe absolut unveränderlich, warnte der Kommentator.Die USA hatten am 31. Oktober (Ortszeit) auf dem Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien einen Testabschuss einer Minuteman III-Rakete durchgeführt.Die Minuteman III ist eine repräsentative ICBM der USA. Sie hat eine Reichweite von etwa 9.600 Kilometern und kann mit einem Atomsprengkopf bestückt werden.